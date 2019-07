FCN : Halilhodzic et Nantes, c'est bientôt fini !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Evoqué plusieurs fois, tant sa relation avec les Kita était devenu détestable, le départ de Vahid Halilhodzic devrait intervenir d'ici la fin de la semaine annonce ce mercredi Ouest-France, le quotidien régional précisant que le coach quittera ses fonctions après la rencontre amicale face au Genoa vendredi soir. Un coup de tonnerre dans le ciel nantais, car cette décision interviendra à une semaine seulement de la reprise du Championnat de Ligue 1.

Arrivé en octobre 2018 sur le banc nantais, où il avait succédé à Miguel Cardoso, lequel avait été viré au bout de quatre mois, Coach Vahid n'aura donc pas tenu un an, confirmant qu'il était très dur d'être l'entraîneur du FC Nantes. Pour remplacer Vahid Halilhodzic, deux noms sont cités, il s'agit de Claude Puel, qui a été récemment contacté par le FC Nantes, et de Stéphane Ziani, ancien joueur des Canaris et actuel entraîneur des U19.