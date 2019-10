FCN : Dauphin du PSG, Nantes mise tout sur Gourcuff

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Deuxième de Ligue 1 à deux points du Paris Saint-Germain, le FC Nantes réalise un excellent début de saison.

On peut même parler d’une entame inespérée pour le club nantais, qui ne s’attendait sûrement pas à occuper le podium après neuf journées de championnat. C’est dire à quel point les méthodes de Christian Gourcuff (64 ans) fonctionnent chez les Canaris. Séduit, le président Waldemar Kita (66 ans) a même décidé de prolonger le contrat de son entraîneur qui s’était seulement engagé pour une saison.

« Aujourd'hui, même si la durée de la prolongation n'est pas arrêtée, le président et Christian Gourcuff, qui sont de la même génération et qui partagent la même philosophie, ont convenu de prolonger l'aventure ensemble, a confirmé le directeur délégué Franck Kita dans Ouest-France. L'entraîneur se sent bien ici, on se sent bien avec lui. Le reste n'est que de l'administratif. » Au-delà de la durée du bail, le pouvoir du technicien sera également élargi.

Le nouveau poste de Gourcuff

« Il va devenir le responsable du secteur sportif, a décrit le fils du président. Il va mettre en place, grâce à son savoir-faire et son expérience, une politique sportive globale. On va essayer de remettre en place, ce qui n'a pas été facile pour de multiples raisons avec les entraîneurs précédents, ce qui a été fait à l'époque : une uniformité de style et de jeu, des pros jusqu'aux petits. » Dans un club longtemps réputé pour son jeu à la nantaise, le défi est énorme pour Christian Gourcuff.