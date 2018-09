FCN : Appadoo effaré d'un futur duo explosif Halilhodzic-Kita !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sauf nouveau retournement de situation improbable, Miguel Cardoso va diriger une dernière fois le FC Nantes ce samedi soir contre l'Olympique Lyonnais, le technicien portugais étant promis à un limogeage express. Et c'est désormais Vahid Halilhodzic qui semble être le favori pour succéder à Miguel Cardoso, l'ancien joueur nantais ayant à priori rendez-vous dimanche avec Waldemar Kita pour finaliser l'opération. S'il se confirmait que Coach Vahid débarque à Nantes, alors Dave Appadoo promet un duo d'enfer avec son président.

« Kita et Halilhodzic, ça pourrait marcher si ce n’était qu’une histoire de tempérament. On l’a vu avec Conceiçao qui avait un vrai caractère, et cela a plutôt bien fonctionné quand ce dernier était à Nantes, même s’il est parti parce qu’il y avait mieux ailleurs. C’est d’ailleurs le drame de Kita quand il veut garder un entraîneur il finit par se barrer. Mais là où je trouve que ça va être explosif, c’est que Kita n’a aucune patience, mais Halilhodzic n’a pas choisi cet effectif qui est prévu pour jouer d’une façon totalement différente de celle de Vahid. Et l’autre truc, c’est quand tu sais comment ça s’est passé avec Halilhodzic même au Japon, alors que c’est quand même moins bouillant qu’en Algérie. Il a quand même foutu dehors du vestiaire le président de la fédération japonaise qui voulait juste voir comment ça se passait. Avec Kita qui aime bien se promener dans les couloirs, avoir la composition de l’équipe, ça peut être rapidement explosif. J’ai du mal à voir comment ça peut durer, sauf avec des résultats exceptionnels.... », prévient le journaliste.