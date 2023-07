FC Nantes ‍: Robert Budzynski est mort

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Ancien défenseur et directeur sportif du FC Nantes, Robert Budzynski est décédé ce lundi à l'âge de 83 ans annonce L'Equipe.

Robert Budzynski a marqué l'histoire du FC Nantes en tant que joueur, puis en tant que directeur sportif. Né le 21 mai 1940, il a entamé sa carrière professionnelle au RC Lens avant de rejoindre les Canaris en 1963. Pendant six ans, le défenseur nantais décroché deux titres de Champion de France avec son club, et s'est ouvert les portes de l'équipe de France avec qui il a disputé le Mondial 1966 en Angleterre. En 1970, un an après avoir pris sa retraite sportive, conséquence d'une grave blessure, Robert Budzynski est devenu directeur sportif de Nantes.

Un poste qu'il a conservé jusqu'en 2005, après avoir contribué à l'incroyable palmarès des Canaris durant cette période (Six fois le championnat de France, en 1973, 1977, 1980, 1983, 1995 et 200110, trois fois la Coupe de France, en 1979, 1999 et 2000, une demi-finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes en 1980, deux quarts de finale de Coupe UEFA en 1986 et 1995, et une demi-finale de Ligue des champions en 1996, perdue face à la Juventus).