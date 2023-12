Un joueur de Nantes à Chelsea plutôt qu'Osimhen

Chelsea peine encore à marquer des buts en Premier League. Nicolas Jackson, Armando Broja et les autres attaquants des Blues ne donnent pas entière satisfaction. Chelsea est quasiment obligé de recruter. Frank Lebœuf lui donne une piste en Ligue 1.

Chelsea est rentré dans le rang en Premier League depuis le début de l'ère Boehly. Si les supporters des Blues sont nostalgiques des belles années, leurs souvenirs les plus forts concernent sans doute le secteur offensif. Qu'il est loin le temps où Chelsea était porté par des finisseurs hors-pair comme Didier Drogba, Nicolas Anelka, Diego Costa ou Olivier Giroud. Leurs successeurs peinent à assumer cet héritage. La recrue sénégalaise Nicolas Jackson a certes marqué 6 fois en Premier League mais ce n'est pas suffisant pour calmer les supporters et la direction. Chelsea, 8e attaque anglaise, est loin de convertir toutes ses occasions en match.

Ainsi, le club londonien doit impérativement recruter cet hiver en attaque. Le rêve de la direction serait d'attirer le Nigérian Victor Osimhen. Le prix élevé demandé par Naples n'effraie pas du tout Todd Boehly. Néanmoins, il n'est pas dit qu'Osimhen quitte le haut du classement en Serie A et la Ligue des champions pour le milieu de tableau anglais. Un plan B est quasiment indispensable. Ancien joueur du club, Frank Lebœuf propose son coup de cœur aux Blues. Il s'agit de l'Egyptien de Nantes, Mostafa Mohamed.

