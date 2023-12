Fan de Nantes décédé ‍: Une agression de hooligans, le témoignage accablant

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi, un supporter du FC Nantes est malheureusement décédé, poignardé alors qu'il se rendait à la Beaujoire. Faisant partie du convoi de sept chauffeurs VTC qui devaient amener les supporters niçois dans l'enceinte nantaise, David Tan vient de donner sa version des faits.

Une nouvelle tragédie a frappé le football français ce samedi avec la mort d'un supporter nantais de 31 ans. Ce dernier aurait été poignardé à mort par un des chauffeurs de VTC qui accompagnait des supporters de Nice. Il est soupçonné d’avoir porté un coup mortel dans le dos de la victime et est actuellement en garde à vue. D'après les premiers éléments de l'enquête, des fans de Nantes auraient attendu puis secoué des VTC dans lesquels se trouvaient leurs homologues niçois alors qu’ils passaient devant le Saint-Georges, bar bien connu de la Brigade Loire.

Un piège tendu aux Niçois ?

David Tan, qui était l'un des chauffeurs présents, vient de dévoiler sa version des faits dans des propos rapportés par France 3. Et des précisions importantes sont faites : « Je compatis à la douleur des supporters. Si on perd quelqu'un avant d'aller à un match c'est triste. J'étais en tête de cortège et alors que nous arrivions aux abords de l'arrêt Halvèque à Nantes on a vu une meute de 300 personnes arriver habillés en noir. Ils se sont jetés sur mon véhicule pour extirper les jeunes à l'intérieur. Ça a tapé, ça a cassé. On était sept véhicules. Dont deux vans. Moi en tête de cortège, mes autres collègues derrière. Et le dernier van, lui, quand il a vu toute cette masse, il a reculé, il est parti. Il a même pas déposé les supporters niçois au stade. Ils les ont ramenés à leur hôtel parce qu'ils craignaient pour leur sécurité tout simplement. Il s'est bagarré avec les gens de la Brigade Loire. Il a une ecchymose à la main et a failli se prendre une bouteille de verre dans la tête. Son véhicule a été réquisitionné par la police. Il y a une caméra qui filme tout dessus. Il doit se rendre au commissariat de Nantes à la sortie de l'hôpital » a notamment indiqué le chauffeur, avant de dénoncer ces agissements trop nombreux de la part des hooligans.

Pas de police

Dans la foulée, David Tan a en effet déploré l'agissement de certains et le manque d'encadrement policier pour ce type d'événements : « C'est une horde hooligan. Il y a trop d'agressions, trop de violences dans notre pays actuellement en rapport avec le football. Ce qui s'est passé à Lyon, ce qui s'est passé à Nantes pour un monsieur avec son fils qui s'est fait agresser, c'est plus possible. Il n'y avait pas l'encadrement policier et pas d'escorte policière alors que les jeunes supporters ont appelé ». A noter que ce dimanche, des auditions de supporters de la Brigade Loire sont en cours. Le procureur de la République de Nantes tiendra un point-presse sur cette affaire ce lundi 4 décembre.