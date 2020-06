Esp : Karim Benzema a retourné Madrid, pas la France

Dans : FC Nantes.

Nul n'est prophète en son pays, et si Karim Benzema suscite des débats en France, au Real Madrid il a mis tout le monde dans sa poche au fil des saisons.

Joueur français en activité avec le palmarès le plus impressionnant en club, Karim Benzema a évidemment une grosse ombre sur son bilan personne, et c’est forcément en équipe de France. Car si dans son pays l’ancien lyonnais provoque de violents débats, dès que l’on passe les Pyrénées, il en va tout autrement. A l’heure où la Liga a repris, KB9 est le patron de l’attaque du Real Madrid, alors même que sa carrière n’a pas toujours été un long fleuve tranquille chez les Merengue. Longtemps dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a profité du départ de CR7 pour montrer aux supporters madrilènes qu’il était un joueur de classe mondiale et que Florentino Perez ne s’était pas trompé en allant le chercher à Lyon en 2009.

Interrogé par L’Equipe sur cette capacité de Karim Benzema d’inverser la tendance, Alvaro Benito, ancien coach des jeunes du Real Madrid et désormais consultant pour les médias espagnols, avoue que KB9 a marqué l’histoire du club sans en faire des tonnes. « Karim n’est pas un joueur qui fait beaucoup de gestes destinés au public, il ne fait pas semblant pour amuser la galerie. Le changement s’est produit quand Cristiano Ronaldo est parti. Les gens ont porté une plus grande attention sur son implication. Peu à peu, il a convaincu tout le monde, jusqu’à ses détracteurs, grâce au terrain, qui dit toujours la vérité. Tout le monde a vu qu’il avait franchi un cap et qu’il était un encore meilleur joueur. Même si le club a eu moins de succès collectivement, c’est au cours de ces dernières saisons qu’on a vu le football le plus complet chez Karim. Karim est arrivé à Madrid alors qu’il n’était quasiment qu’un enfant, il y aura fait presque toute sa carrière. Il aura été l’un des étrangers à y jouer le plus de matches. Même quand il quittera le club, il ne sera jamais oublié. Le souvenir qu’en aura le public sera magnifique », explique Alvaro Benito, convaincu que Karim Benzema a coché toutes les cases à Madrid. On fait suivre à Didier Deschamps.