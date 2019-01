Emiliano Sala, les Nantais dans un état de choc et épuisés mentalement

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

C'est ce mercredi soir à 21h que se jouera le match reporté entre le FC Nantes et l'AS Saint-Etienne à la Beaujoire. Une rencontre qui sera évidemment chargée sur le plan des émotions, puisqu'il s'agira du premier match joué par les Canaris depuis la disparition d'Emiliano Sala il y a dix jours au large des côtes normandes. Tandis que les recherches reprennent, hélas sans réel espoir de retrouver vivant l'attaquant, les joueurs de Vahid Halilhodzic vont devoir retrouver la compétition malgré ce drame et la sidération qui s'en est suivie.

Dans Le Parisien, un psychologue spécialiste du deuil et de ses effets, évoque les sentiments qui habitent actuellement les joueurs du FC Nantes au moment de jouer un match de football. « On peut évidemment s’attendre à ce que les joueurs n’aient pas la tête à ça. Il y a un décalage entre la compétition qui est censée donner de la joie, des émotions positives et la disparition d’un coéquipier, synonyme de chagrin. Les joueurs sont clairement dans un état de choc, dans la stupeur émotive. Ils veulent garder espoir. Mais cette phase d’incertitude et l’angoisse qui en résulte sont très douloureuses. C’est épuisant sur le plan émotionnel et physique. Dans ces moments-là, il est important de parler. Mais chacun doit le faire à son rythme. En revanche, être dans l’action — dans ce cas précis, jouer au foot — peut aider. D’autant plus que c’est une passion qu’on partageait avec la personne disparue. C’est une façon de maintenir le lien », explique Boris Charpentier. De son côté, le FC Nantes a proposé la présence d'un psychologue auprès des joueurs qui auraient besoin de s'exprimer après la dramatique disparition d'Emiliano Sala.