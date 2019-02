Emilian Sala : L'attitude écoeurante de Cardiff pour ne rien payer

Dans : FC Nantes, Premier League, Foot Europeen.

Au lendemain de l'enterrement d'Emiliano Sala en Argentine, le club de Cardiff fait parler de lui outre-Manche et pas qu'en bien. En effet, le club gallois, qui venait de recruter l'attaquant du FC Nantes, semble vouloir tout faire afin de ne pas payer, ou du moins payer le moins possible pour le transfert d'Emiliano Sala. Et selon le Daily Mirror, les avocats de Cardiff ont adressé cette semaine un courrier à leurs homologues de plusieurs club de Premier League en demandant des informations afin de trouver une faille dans ce dossier et de pouvoir se défendre face aux dirigeants nantais qui réclament que le transfert, officialisé par le club anglais deux jours avant le dramatique accident d'avion, soit payé.

Cardiff veut notamment essayer de prouver que le prix d'Emiliano Sala a été artificiellement gonflé par des rumeurs de l'intérêt d'autres clubs de Premier League, à savoir Everton et West Ham. Un intérêt qui serait totalement fictif. Les Bluebirds pensent que Willie McKay, a contribué à lancer ces fausses rumeurs, et aurait prévenu le joueur. La formation galloise s'étonne également du nombreux d'intermédiaires qui sont intervenus dans le dossier Emiliano Sala. Une question que les dirigeants de Cardiff se posent maintenant, alors qu'ils étaient clairement très heureux d'avoir trouvé un accord avec le FC Nantes pour s'offrir le buteur des Canaris moyennant 17ME. Désormais, tous les coups sont permis, y compris les plus bas...