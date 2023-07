Didier Deschamps réagit au décès de Robert Budzynski

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Ancien joueur et directeur sportif du FC Nantes, Robert Budzynski est décédé ce lundi à l’âge de 83 ans.

Celui qui a dirigé le recrutement des Canaris pendant des années a profondément marqué Didier Deschamps, ancien joueur de la Maison Jaune bien évidement. Le sélectionneur national s’en est ému dans les colonnes de L’Equipe, rendant hommage à celui qui a bâti le grand Nantes des années 80 et 90 notamment. Il faut dire que le "Bud" se retrouve impliqué sur les huit titres de champion de France de l'histoire des Canaris, ce qui n'est pas rien.

Légende 🖤



Ancien joueur, puis directeur sportif précurseur, Bud’ a passé plus de 40 ans chez les Canaris. — FC Nantes (@FCNantes) July 17, 2023

« Le décès de Robert Budzynski suscite en moi une profonde tristesse. Robert aimait le FC Nantes et ses joueurs. Je suis bien placé pour le savoir. Il a joué un rôle essentiel dans ma venue au centre de formation, alors que j'étais adolescent, puis dans mon éclosion chez les pros. Je garde le souvenir d'un homme profondément humain, gentil, affable, toujours disponible pour échanger, dire ce qui va et, avec tact, ce qui pourrait aller mieux. Le FC Nantes perd l'un de ses plus grands serviteurs. Le FCN a une histoire riche qu'il le doit en bonne partie à ''Bud''. Pour mesurer son importance, il suffit de rappeler qu'il a participé aux huit titres de Champions de France, d'abord comme joueur puis dans l'encadrement du club, où il s'est très vite imposé comme un directeur sportif influent et efficace, complément parfait de Jean-Claude Suaudeau puis de Raynald Denoueix », a livré Didier Deschamps à propos d’un dirigeant qui a innové avec les recrutements de joueurs étrangers, notamment en Argentine, en tentant des coups souvent gagnants au gré de déplacements souvent rocambolesques en Amérique du Sud pour convaincre des joueurs de signer au FC Nantes.