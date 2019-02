Emiliano Sala, les recherches ont repris depuis 7h du matin

Comme cela avait été annoncé, les recherches pour essayer de localiser l'avion où Emiliano Sala avait pris place le lundi 21 janvier pour aller de Nantes à Cardiff ont repris ce dimanche matin à 8h30 au large de Guernesey. Grâce à la découverte en milieu de semaine sur une plage du Cotentin de deux coussins du Piper Malibu, les responsable de ces recherches financées par la famille d'Emiliano Sala et une opération de crowfunding ont établi une zone assez restreinte pour cette mission. Peu avant 3h du matin, David Mears, célèbre chercheur d'épaves, a pris place dans un bateau équipé d'un matériel sophistiqué et depuis quelques heures les fonds marins sont attentivement scrutés par deux navires.

Pour le spécialiste recruté par la famille de l'attaquant, la possibilité de retrouver l'avion en entier est mince. « On conduira d’abord une reconnaissance radar pour dénicher les obstacles éventuels, et la recherche en tant que telle débutera à 7 heures du matin. Chaque bateau couvrira une moitié de la zone. Le degré de probabilité de retrouver une trace de l’avion est élevé, mais on sait qu’on cherche non pas un avion entier mais des débris d’un appareil sévèrement endommagé », avait indiqué David Mears avant de quitter le port de Guernesey. Pour l'instant, ces recherches n'ont rien donné, mais le travail continuera encore ce dimanche et les jours qui suivent si besoin.

It looks like, as expected the Morven has started its search off the north coast of Guernsey.



This search is on behalf of the family of #EmilianoSala.



As of yet I’ve been unable to identify the craft commissioned by the @aaibgovuk. pic.twitter.com/9b43GjsBEa