Devant comme derrière, Nantes prépare un mercato de feu

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Mal classé en Ligue 1 mais encore européen, le FC Nantes jouera gros en 2023. Au vu des enjeux, il est logique de voir les Canaris être entreprenants au mercato hivernal. Si le cas Delort avance, il y a d'autres chantiers plus prioritaires et Nantes ne manque pas de pistes.

Six mois cruciaux attendent les Nantais, pouvant les amener au paradis comme en enfer. 15e de Ligue 1, le FC Nantes est dans une situation inconfortable d'autant plus avec quatre relégués à la fin de cette saison de Ligue 1. Dans le même temps, les hommes d'Antoine Kombouaré ont d'autres préoccupations. Ils doivent défendre leur titre en coupe de France mais surtout croiser le fer avec la Juventus en Ligue Europa, en février prochain. Un programme copieux et énergivore qui demande un effectif à la hauteur au niveau de la qualité et de la quantité.

Mollet, Grenier ou Jean Lucas visés au milieu

Cela n'est pas le cas à l'heure actuelle pour les dirigeants nantais, bien décidés à profiter du mois de janvier pour recruter. En attaque, ils ont jeté leur dévolu sur le Niçois Andy Delort et peuvent espérer aboutir puisque le joueur est à l'écoute. Toutefois, le chantier prioritaire concerne l'entrejeu et les idées ne manquent pas côté nantais. Ouest-France révèle ainsi les quatre joueurs ciblés au poste, tous connus de la Ligue 1.

MERCATO #FCNantes Au milieu, de nombreuses pistes à l'étude... (+ dossier Delort)https://t.co/qt7houesTw — David Phelippeau (@dphelippeau) January 10, 2023

Il y a Florent Mollet qui évolue à Schalke 04, Clément Grenier actuellement à Majorque, le Monégasque Jean Lucas et l'ancien marseillais Morgan Sanson d'Aston Villa. Pour l'heure, Florent Mollet représente la piste privilégiée. L'ancien Montpelliérain avait quitté la France pour l'Allemagne l'été dernier alors que Nantes était aussi sur lui. En Bundesliga, il bénéficie d'un temps de jeu limité avec le dernier du championnat. Il n'a été titularisé que quatre fois depuis son arrivée. Il y a donc quelque chose à faire pour les Canaris d'autant qu'il n'a coûté que 500 000 euros au club allemand. Enfin, Nantes prévoit aussi de trouver un défenseur central alors que Nicolas Pallois s'est blessé au genou en coupe de France. Une agressivité toute nouvelle pour Waldemar Kita au mercato, laquelle est justifiée par le spectre très proche de la Ligue 2.