Delort quitte Nantes et va signer au Qatar

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Andy Delort va continuer ses aventures footballistiques et ce sera cette fois au Qatar. L'attaquant, qui avait rejoint Nantes au mercato d'hiver, n'a convaincu personne du côté de la Beaujoire.

Agé de 31 ans, Andy Delort n’a pas l’intention de prendre sa retraite et après avoir fréquenté quatre clubs de Ligue 1 en autant d’années (Toulouse, Montpellier, Nice et Nantes), l’attaquant international algérien va s’engager avec le club qatari d’Umm Salal. Selon Ouest-France, du côté du FC Nantes, où il avait été prêté en janvier dernier par Nice avec une option d’achat obligatoire de 5 millions d’euros, on avait fait savoir au joueur qu’il pouvait se chercher un club, ce qu’Andy Delort souhaitait lui aussi. Compte tenu de son beau salaire à l’échelle des Canaris (2,4ME par an), Waldemar Kita n’a pas retenu un joueur qui a considérablement déçu Nantes. En cinq mois, l'attaquant a marqué deux buts en Coupe de France, et aucun en Ligue 1 sous le maillot nantais.