Décès d'Astori : Aucun hommage en L1, « c’est un scandale » pour Tatarusanu

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OM, Serie A.

Impeccable dans la cage du FC Nantes ce dimanche soir malgré le match nul concédé face à l'Olympique de Marseille dans le temps additionnel (1-1), Ciprian Tatarusanu était remonté en zone mixte après la rencontre.

Pas à cause du but marseillais, jugé comme pas très fair-play, mais plutôt à cause de la triste information de la journée, avec la mort de Davide Astori. Ancien coéquipier de l'international italien à la Fiorentina, le gardien de 32 ans ne comprend pas pourquoi la LFP n'a pas ordonné de faire un moment de recueillement en la mémoire du défenseur décédé d'un « arrêt cardio-circulatoire de causes naturelles » dans la nuit de samedi à dimanche.

« Zéro respect... C’est un scandale de ne même pas faire une minute de silence après le décès d’un joueur de foot... », a lancé Tătăruşanu, qui ne comprend pas pourquoi le football français ne rend pas hommage au capitaine de la Fio, alors que le football italien a décrété une journée de deuil.