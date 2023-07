Pour 20 ME, Monaco veut arracher un jeune brésilien de 18 ans

Dans : Monaco.

Par Mehdi Lunay

Il s'appelle Deivid Washington, il n'a que 18 ans et 14 matchs en carrière seulement avec Santos. Pourtant, les clubs européens sont fous de lui, à commencer par Monaco. L'ASM veut frapper fort pour obtenir le jeune attaquant brésilien.

Un jeune attaquant brésilien qui évolue dans le mythique club de Santos, ça peut donner des idées et faire naître des fantasmes. On ignore si Deivid Washington s'inscrira dans la lignée de Pelé et de Neymar mais pour l'heure il suscite un enthousiasme à la hauteur de ses aînés. Washington vient de fêter seulement ses 18 ans. Il n'a joué que 7 matchs de championnat brésilien dans sa jeune carrière. Pourtant, son talent n'a pas échappé aux recruteurs européens. L'AS Monaco en fait partie puisque le jeune homme est suivi de longue date par le nouveau directeur sportif Thiago Scuro.

Monaco propose 20 ME et Jean Lucas pour Washington

Le dirigeant brésilien a bien connu Deivid Washington puisqu'il l'a suivi de près quand il était au Red Bull Bragantino, un autre club de Serie A brésilienne. Scuro ne compte pas laisser passer l'occasion de signer Deivid Washington cette fois-ci. Pour prendre de vitesse la concurrence sur le dossier, il prépare une offre en béton selon le média brésilien Uol.

O Monaco está preparando uma oferta de mais de R$ 100 milhões pelo atacante Deivid Washington, do Santos.



O clube já dialoga com o Peixe pela contratação do jogador de 28 anos e deve oficializar uma oferta na atual janela de transferências.



🗞 Uol

📸 AGIF pic.twitter.com/frRwDm3Yff — Goleada Info (@goleada_info) July 14, 2023

Monaco offrirait un chèque de 20 millions d'euros pour le joueur de 18 ans. S'ajoute à cela le transfert du milieu brésilien de l'ASM Jean Lucas à Santos. L'ancien lyonnais n'a jamais vraiment convaincu en Principauté mais il reste suffisamment coté au Brésil pour être une bonne monnaie d'échange. Un investissement risqué et audacieux qui témoigne de la grande confiance de Thiago Scuro envers la jeune pépite brésilienne. Faire de Deivid Washington, 18 ans, la priorité du mercato monégasque : idée suicidaire ou symbole d'un futur crack à venir ? Connaissant la fiabilité de la galaxie Red Bull d'où vient Scuro dans le recrutement, les supporters monégasques peuvent être optimistes.