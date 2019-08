Officiel : Rony Lopes part de Monaco et signe au FC Séville

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

Quelques minutes après avoir officialisé la signature de Wissam Ben Yedder, l'AS Monaco a annoncé le départ de Rony Lopes. Le milieu offensif s'est engagé pour 5 ans au FC Séville.

« L’AS Monaco annonce avoir trouvé un accord avec le FC Séville pour le transfert de l’international portugais au sein du club andalou. Rony Lopes avait été recruté en 2015 par l’AS Monaco. Prêté au LOSC Lille durant une saison et demi, l’ailier portugais avait définitivement intégré l’effectif rouge et blanc durant l’été 2017. Auteur d’une excellente saison 2017-2018 (15 buts et 4 passes décisives en L1), Rony avait été élu joueur monégasque de la saison par les fans. Ses performances lui ont permis d’être appelé pour la première fois avec les A du Portugal en novembre 2017 et de faire partie des réservistes pour la Coupe du Monde 2018. Après avoir activement participé à l’opération maintien la saison dernière, aujourd’hui Rony Lopes s’apprête à découvrir La Liga avec le FC Séville. L’AS Monaco lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure et pour la suite de sa carrière. Merci Rony », indique, dans un communiqué, le club de la Principauté.