Officiel ‍: Axel Disasi signe à Chelsea pour 45 ME

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Axel Disasi s’est officiellement engagé en faveur de Chelsea, qui a déboursé 45 millions d’euros pour recruter l’international français de Monaco.

Six mois après le recrutement de Benoit Badiashile, Chelsea se sert de nouveau à Monaco pour renforcer sa défense. Les Blues ont officialisé ce jeudi la signature d’Axel Disasi pour une somme avoisinant les 45 millions d’euros. « Disasi a été sélectionné pour la Coupe du monde 2022 et est devenu le premier international français à débuter en sélection lors d'une Coupe du monde depuis 1966, après avoir joué contre la Tunisie » détaille Chelsea dans son communiqué, et de conclure.

Diasi rejoint Badiashile à Chelsea

« Le joueur de 25 ans a fait deux autres apparitions dans le tournoi alors que la France atteignait la finale et terminait deuxième. Une formidable présence dans les airs, une lecture intelligente du jeu et un défenseur capable d'être utilisé comme arrière droit en cas de besoin, Disasi va désormais se tester contre les attaquants de Premier League sous Pochettino » écrit Chelsea, ravi de cette signature.