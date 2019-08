Monaco : Falcao en Turquie, Ben Yedder pour le remplacer !

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen.

On l'a constaté vendredi soir, l'AS Monaco a clairement intérêt à se renforcer durant ces trois dernières semaines de mercato sous peine de connaître une saison encore très compliquée. Même Benjamin Lecomte, qui était la première vraie belle acquisition monégasque lors de ce marché des transferts, a semblé fébrile face à l'OL. Premier chantier à venir, l'attaque. Et ce samedi, SoccerLink affirme que Falcao, qui était dans les tribunes de Louis II pour le match contre Lyon, va rapidement rejoindre Galatasaray, un accord entre l'AS Monaco et la formation stambouliote ayant été trouvé ces dernières heures. De son côté, El Tigre aurait déjà négocié un contrat de trois ans avec Galatasaray.

Pour remplacer l'attaquant colombien, l'AS Monaco a jeté son dévolu sur Wissam Ben Yedder indique la même source. « A la recherche d’un nouveau challenge, l’attaquant de Séville fait l’unanimité au sein de la direction monégasque. Son représentant Meissa Ndiaye travaille depuis quelques jours sur un retour de Ben Yedder en France », précise le média spécialisé. Reste tout de même à négocier avec le FC Séville, l'ancien joueur de Toulouse ayant encore deux ans de contrat avec le club espagnol. Car on voit mal la formation andalouse faire cadeau comme cela de Wissam Ben Yedder dont la valeur est encore estimée à 40ME. Bon courage Monaco.