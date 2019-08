Mercato : Ben Yedder est à Monaco, signature imminente !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Liga.

L’AS Monaco tient son grand coup du mercato. Quelques heures après avoir officialisé la venue d’Henry Onyekuru, le club de la Principauté est sur le point d’enrôler Wissam Ben Yedder. Comme indiqué par L’Equipe ce lundi matin, l’international français est proche de s’engager avec l’ASM, indique RMC. « Wissam Ben Yedder est arrivé à Monaco et va passer sa visite médicale mardi en vue de son engagement avec l'ASM. Le transfert est de 40 millions d'euros et le contrat de 5 ans. Monaco et le FC Séville discutent aussi d'un transfert de Rony Lopes » explique la radio, pour qui le transfert de Wissam Ben Yedder sera donc officiel dans les prochaines heures…