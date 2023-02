Leeds débarque pour stopper Monaco dans son élan

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Dans une excellente dynamique, l’AS Monaco s’est totalement relancée dans la course au podium de Ligue 1. Les Monégasques représentent de sérieux candidats aux places européennes. Mais l’apparition de Leeds United, intéressé par l’entraîneur Philippe Clement, pourrait perturber leur deuxième partie de saison.

Le Paris Saint-Germain pourra confirmer, l’AS Monaco est bien l’équipe en forme du moment. Les Parisiens, battus sur le Rocher (3-1) samedi dernier, ont rencontré des Monégasques nettement supérieurs et sans pitié. Cette troisième victoire consécutive replace plus que jamais le club de la Principauté dans la course au podium. L’actuel troisième de Ligue 1, revenu à sept longueurs du leader francilien, peut même viser plus haut s’il poursuit sa dynamique. Encore faudrait-il que rien ne vienne perturber le quotidien de l’AS Monaco.

📊 6 victoires en 8 journées, plus de 2 buts inscrits par match, 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 de Ligue 1 Uber Eats sur la période...Retrouvez les stats folles de nos Rouge & Blanc depuis septembre ⤵ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 15, 2023

Le club dirigé par le Russe Dmitri Rybolovlev n’est pas à l’abri d’une rumeur venue des Pays-Bas. En effet, le média De Telegraaf croit savoir que l’entraîneur monégasque Philippe Clement se retrouve dans le viseur de Leeds United. Les Peacocks, qui ont licencié Jesse Marsch le 6 février dernier, au lendemain de la défaite à Nottingham (1-0), n’ont pas nommé de manager depuis cette annonce. L’intérim est actuellement assuré par Michael Skubala avec ses adjoints Paco Gallardo et Chris Armas, officiellement confirmés cette semaine pour les « prochaines rencontres », selon un communiqué du club.

Monaco devrait fermer la porte

Et pour cause, Leeds United voit ses pistes disparaître les unes après les autres. Arne Slot, Alfred Schreuder, Andoni Iraola… Aucune d’entre elles n’a abouti. On peut penser que l’AS Monaco fermera également la porte pour son coach. A moins d’une réelle envie de la part du Belge, la direction monégasque ne prendra sûrement pas le risque de freiner l’équipe dans son élan. Cette information prouve néanmoins que le bon travail de Philippe Clement, successeur de Niko Kovac en janvier 2022, ne passe pas inaperçu.