ASM : Monaco tente le coup de génie du mercato

Dans : Monaco.

L’AS Monaco se prépare une attaque de folie pour la saison prochaine, et courtise pour cela Dries Mertens, le buteur belge de Naples.

Islam Slimani désormais clairement sur le départ, l’AS Monaco peut s’offrir le luxe de faire venir un attaquant supplémentaire. En dépit du retour de Stevan Jovetic et de la belle forme de Keita Baldé, le club de la Principauté a les moyens de se payer un joueur de premier ordre. C’est le cas avec Dries Mertens, qui fait toujours le bonheur de Naples sur le terrain. Mais dans les coulisses, c’est plus difficile et le buteur belge a des envies d’ailleurs. Aucune prolongation n’a été signée malgré un contrat qui se termine en juin 2020, et des discussions à ce sujet ces derniers mois. L’AS Monaco est donc libre de négocier avec le Diable Rouge, et ne s’en prive pas selon le Corriere dello Sport.



Le journal transalpin fait état de discussions entre l’ASM et le clan Mertens, pour lui proposer de signer à Monaco en fin de saison. Même si le club de la Principauté rêvait de recruter le Napolitain dès ce mois de janvier, ce sera difficilement possible. Mais pour l’été prochain, une proposition copieuse a de grandes chances de séduire le joueur révélé au PSV Eindhoven. Il s’agit en effet d’un contrat de deux ans pour l’attaquant de 32 ans, avec un salaire de 5 ME par an, et une prime à la signature de 5 ME également. De quoi dépasser l’offre de prolongation de Naples, et permettre aux dirigeants monégasques de rêver d’un duo composé de Ben Yedder et de Mertens en attaque la saison prochaine.