ASM : Trop arrogant, Henry s’est fait éjecter par son vestiaire

Dans : Monaco, Ligue 1.

Ecarté par l’AS Monaco, Thierry Henry n’est pas seulement victime des mauvais résultats.

Les nombreux renforts attirés cet hiver le prouvent, le club de la Principauté pensait toujours son entraîneur capable de redresser la barre. Le principal problème vient plutôt de sa relation avec les joueurs. En effet, le comportement du technicien ne passait plus dans le vestiaire. Au fil des semaines, avec une pression de plus en plus intense, les critiques incessantes de Thierry Henry sont devenues insupportables.

« Son attitude pouvait agacer », a confié une source monégasque à Nice-Matin. Notamment en cause, ses gestes et ses mots au bord du terrain pendant les rencontres. « Il y a quelques matchs, il s'est écrié : "lui, il vaut 10 millions d'euros ?", en parlant d'un joueur qui était sur le terrain, a raconté un proche d’un titulaire à Goal. Tous les remplaçants ont entendu, le message envoyé aux joueurs était très négatif. »

Henry jugé « hautain »

« Il parlait mal aux joueurs, c'est un fait, confirme une autre source. Il se prenait toujours en exemple et cela en agaçait beaucoup, il donnait l'impression d'être très hautain et de ne considérer personne. » Pendant sa carrière de joueur aussi, Thierry Henry a entendu ce genre de critiques. Connu pour son exigence, y compris envers lui-même, l’ancien attaquant devra tirer les enseignements de cette expérience ratée.