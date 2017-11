ASM : Raggi n'avait jamais vu Monaco comme ça en cinq ans

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Andrea Raggi, défenseur de l'AS Monaco, après la défaite 1-4 face à Leipzig et l'élimination de toutes les Coupes d'Europe : « Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. On a fait une première mi-temps catastrophique. Ça fait longtemps que je suis ici, c'est la première fois qu'on joue comme ça, surtout à la maison. Je dis pardon à tous les supporters. C'est le foot, c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. On est rentré dans le match avec la rage de gagner, parce qu'on savait que Porto avait fait match nul. On avait encore une grande possibilité (de nous qualifier). Mais parfois dans le foot, ça ne se passe pas bien, comme ce soir. Maintenant, il faut relever la tête. On a un autre gros match dimanche contre Paris. Dans les moments magnifiques comme dans ceux-là, il faut rester ensemble pour se sortir de la difficulté »