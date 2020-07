ASM : Pochettino a refusé Monaco, Kovac était le plan B

Dans : Monaco.

Dans la foulée du limogeage de Robert Moreno, Monaco a désigné Niko Kovac au poste d'entraîneur. Mais il n'était pas le premier choix.

C’est une révolution que personne n’avait prévue, ce week-end les dirigeants monégasques ont décidé de virer Robert Moreno et d’installer Niko Kovac à sa place. Visiblement, tout cela était bien ficelé, puisque les deux annonces se sont enchainées alors que l’entraîneur espagnol était encore aux commandes de l’AS Monaco vendredi soir pour un match amical. Nouveau directeur sportif de la Principauté, Paul Mitchell a donc clairement fait du changement de technicien sa priorité numéro 1 en arrivant sur le Rocher. Cependant, si l’ancien coach du Bayern Munich a été intronisé, Niko Kovac n’était pas le choix numéro 1 de Paul Mitchell affirme ce lundi The Athletic.

Le média anglais affirme en effet que le directeur sportif de l’AS Monaco voulait recruter Mauricio Pochettino à la place de Robert Moreno. Ancien de Tottenham et de Southampton, Paul Mitchell a eu l’occasion de travailler avec l’entraîneur argentin limogé l’hiver dernier par les Spurs, et il l’a donc immédiatement contacté afin de lui proposer de devenir entraîneur de Monaco. Mais Mauricio Pochettino, annoncé un peu partout en Europe depuis son départ de Tottenham, a décliné l’offre du directeur sportif de l’ASM. Et c’est après cet échec que ce dernier a alors contacté Niko Kovac, qui n’a lui pas hésité longtemps avant d’accepter le challenge monégasque. L'avenir dira si de son côté Mauricio Pochettino avait déjà un club en vue au moment où il a refusé de rejoindre Monaco.