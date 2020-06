ASM : Paul Mitchell signe à Monaco, un sacré beau coup !

Dans : Monaco.

L'AS Monaco a officialisé ce mercredi après-midi le recrutement de Paul Mitchell au poste de directeur sportif. Un beau renfort pour le club de la Principauté.

Annoncée depuis plusieurs jours, la signature de Paul Mitchell est désormais acquise et du côté de l'ASM on ne cache pas son plaisir d'avoir convaincu le dirigeant anglais. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Paul Mitchell, 38 ans, au poste de Directeur Sportif. Sous la direction d’Oleg Petrov, Paul Mitchell sera en charge de l’ensemble de la politique sportive de l’AS Monaco, de l’Academy au groupe professionnel, et du Cercle Bruges. Paul Mitchell était précédemment directeur technique de la division football de Red Bull, supervisant les différents clubs de la marque (Leipzig, New York, Bragentino), après avoir été responsable du recrutement et du développement de RB Leipzig. Auparavant, l’Anglais avait occupé les fonctions de directeur du recrutement à Southampton puis à Tottenham, se forgeant une solide réputation dans son domaine en Europe. Paul Mitchell arrive en compagnie de Laurence Stewart qui rejoint le club en tant que Responsable du recrutement et du développement sportif. Après des expériences à Manchester City, Everton et au sein de la Fédération anglaise, Laurence Stewart travaillait avec Paul Mitchell chez Red Bull en tant que Responsable global du scouting », précise le club de la Principauté. Paul Mitchell bénéficie d'une excellente réputation et d'un flair impressionnant, c'était exactement le profil recherché par l'AS Monaco avant le début du mercato européen.