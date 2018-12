ASM : Monaco vendu à des Canadiens en janvier, la folle annonce

Dans : Monaco, Ligue 1.

Désireux de se détacher de l’AS Monaco le plus rapidement possible, Dmitry Rybolovlev va atteindre son but.

Malgré la discrétion des instances de la Principauté, la vente de l’ASM serait désormais actée, quelques semaines après le début des négociations avec un fonds d’investissements canadien. Selon Liveteam-asm.com, tout est désormais acté et la vente sera effective dans les prochaines semaines, probablement courant janvier 2019. La date du rachat pourrait même déjà être fixée, à savoir le 10 janvier prochain. L’AS Monaco doit faire une annonce en ce sens prochainement selon le site bien informé sur le pensionnaire de Louis-II.

Ce fonds d’investissements canadien est toujours lié à Jérôme de Bontin, éphémère ancien président du club et qui reprendrait les commandes de l’ASM. L'ancien joueur de l'AS Monaco Jurgen Klinsmann serait également de la partie. Tout l’organigramme serait alors bouleversé, et notamment tous les dirigeants proches ou installés par le milliardaire russe, qui ne donne plus de nouvelles au club depuis quelques temps déjà. Un énorme chamboulement qui pourrait intervenir donc en plein mercato, alors que Thierry Henry a des grosses envies pour se renforcer, malgré ce timing assez fou et surtout cette situation particulièrement floue.