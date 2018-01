ASM : Monaco reçoit une offre en or, et la refuse pour une fois

Dans : Monaco, Mercato, Serie A.

Pas vraiment habitué à retenir ses joueurs quand de copieuses offres sont effectuées, l’AS Monaco a montré les crocs pour Keita Baldé.

L’attaquant sénégalais arrivé l’été dernier de la Lazio Rome pour 30 ME, ne fait pas encore l’unanimité au sein du club de la Principauté, mais à 22 ans, il représente un pari sur l’avenir pour le club monégasque. C’est pour cette raison que le champion de France en titre a refusé une proposition du Napoli qui se montait tout de même à 45 ME affirme RMC. Après avoir tenté notamment Lucas du PSG, l’actuel leader de la Serie A cherche clairement un ailier, mais ne devrait pas aller plus haut pour convaincre l’AS Monaco de lâcher Keita Baldé.