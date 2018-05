ASM : Monaco prêt à tenter un gros pari en Turquie au mercato ?

Dans : Monaco, Mercato.

Comme à chaque fin de saison, beaucoup de départs sont évoqués à l’AS Monaco en vue du mercato. Mais qu’en est-il des arrivées ?

Pour renforcer son secteur offensif, alors que Thomas Lemar et Radamel Falcao pourraient quitter le Rocher, le vice-champion de France a trouvé une piste en Turquie. Il s’agit d’Alvaro Negredo, ancien artilleur de Séville qui y avait connu son heure de gloire avant de progressivement se casser les dents du côté de Manchester City. Désormais à Besiktas, le buteur de 32 ans compte partir affirme la presse turque, et les dirigeants du club d’Istanbul ne s’y opposeront pas. Bien au contraire puisqu’une rencontre au sommet entre les deux clubs vient de s’achever, et qu’un accord pour un transfert serait proche.

Comme souvent, l’AS Monaco espère très rapidement annoncer des arrivées dès l’ouverture du marché des transferts dans quelques jours. Avec Alvaro Negredo, le club de la Principauté ferait tout de même un sacré pari, car l’ancien international espagnol est bien loin du niveau qui lui avait permis d’être dans la sélection de la Roja pour remporter le championnat d’Europe 2012. A noter que le montant de son transfert ne devrait pas trop creuser dans les finances de l’ASM, puisqu’un chiffre de 2 ME est évoqué par la presse turque.