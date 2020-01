ASM : Monaco laisse Slimani partir, Leicester reprend le contrôle

Dans : Monaco.

Etincelant en première partie de saison, Islam Slimani se retrouve en difficulté à l’AS Monaco. L’attaquant prêté par Leicester City n’est pas retenu, ce qui n’a pas échappé à ses dirigeants anglais.

Comment la situation d’Islam Slimani a-t-elle pu changer à ce point en quelques semaines ? Prêté par Leicester City, l’attaquant de 31 ans a longtemps été la bonne pioche du mercato estival. L’Algérien a formé un duo redoutable avec son coéquipier Wissam Ben Yedder, qui lui a permis de remplir des statistiques bluffantes (7 buts et 8 passes décisives en Ligue 1). Seulement voilà, Slimani a étonnement glissé sur le banc des remplaçants avant la trêve avec Leonardo Jardim. Avant de subir le même traitement sous les ordres du nouvel entraîneur Robert Moreno, ouvert à son départ et à l’interruption de son prêt cet hiver.

C’est pourquoi Leicester City et son manager Brendan Rodgers reprennent les choses en main, sachant que Tottenham et Aston Villa seraient prêts à récupérer le Monégasque. « Il faudra passer par Leicester pour cette opération, a prévenu le coach des Foxes. Slimani est prêté et il y a un accord pour qu'il soit de retour à la fin de saison, donc s'il y a une équipe qui souhaite reprendre ce prêt, elle contactera les gens ici à Leicester City. Pour le moment, il n’y a rien à ajouter à ce sujet. » En tout cas, le technicien n'a pas l'air intéressé par un retour de Slimani dans son effectif.