ASM : Monaco en apnée totale, plus rien ne bouge d'ici 22h45 !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'AS Monaco joue son avenir ce samedi soir contre Amiens à Louis II. Une victoire et le club de Leonardo Jardim pourra mieux respirer, surtout si Caen tombe à Lyon. En cas de nul ou pire de défaite, alors Monaco sera en grand danger et pourrait craindre de jouer le barrage voire même une relégation directe si Dijon et Caen font des exploits. Depuis quelques jours, l'air est irrespirable au sein de l'ASM, toutes les décisions ayant été gelées en attendant le verdict du terrain.

Comme le raconte L'Equipe, la peur a gagné du terrain et tout le monde sert les dents et croise les doigts afin que cette 37e journée ne plonge pas plus le club de la Principauté en enfer. « Depuis plusieurs semaines, tout est bloqué, à tous les étages du club et personne ne sait rien de ce qui l'attend. Du plus modeste entraîneur d'une équipe de jeunes en allant jusqu'à Radamel Falcao, chaque salarié est suspendu à l'avenir de l'équipe première. Le recrutement est au point mort, les éventuelles prolongations de contrat mises entre parenthèses. Il ne se passe rien, tout le monde attend et la frousse est partout », explique Régis Testelin, qui a calculé qu'une descente en L2 de l'AS Monaco pourrait coûter 85ME aux finances de Dimitri Rybolovlev.