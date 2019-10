ASM : Monaco craint un OM humilié

Dans : Monaco, Coupe de la Ligue, Coupe, OM.

Mercredi soir, en Coupe de la Ligue, l'AS Monaco recevra l'Olympique de Marseille. Et du côté de la Principauté on craint que la gifle prise par l'OM à Paris donne la rage aux joueurs phocéens.

C’est la belle affiche de ces 16es de finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue, l’AS Monaco accueillera l’Olympique de Marseille mercredi soir au stade Louis II. Et si en début de saison l’OM était difficilement venu à bout de l’ASM après un match très spectaculaire (3-4), cette rencontre s’annonce également passionnante, et cela même si Leonardo Jardim devra probablement se passer de Slimani et peut-être de Ben Yedder. Pour Ruben Aguilar, Monaco va devoir faire très attention face à l’équipe d’André Villas-Boas qui voudra probablement faire payer à l’ASM l’affront vécu dimanche face au PSG.

Et le défenseur monégasque de se montrer très très prudent. « C'est une très belle opposition entre deux grands clubs du championnat de France. Nous avons une revanche à prendre après le match de championnat qui ne s'est pas très bien déroulé pour nous. Perdre 4-0 c'est toujours très dur à encaisser, mais rejouer directement mercredi soir peut permettre à l'OM de rapidement passer à autre chose. À nous d'essayer de vite marquer et de leur mettre la pression pour ne pas leur permettre de se relancer. Nous sommes à la maison, nous partons avec un petit avantage, mais c'est quand même l'OM en face et on ne va certainement pas les sous-estimer », prévient Ruben Aguilar, conscient qu’un Marseille blessé peut se montrer très dangereux pour une équipe de Monaco qui retrouve quelques couleurs ces derniers temps.