ASM : Le rêve de Monaco a un nom au mercato, c'est Miranda !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Après s’être déjà offert Cesc Fabregas ou encore Naldo, Monaco pourrait bien frapper un nouveau gros coup sur le marché des transferts.

En effet, le club de la principauté vise désormais Miranda, le solide défenseur brésilien de l’Inter Milan, lequel était encore récemment capitaine de la Seleçao. Et selon les informations de Sky Italia, un transfert chez l’actuel 19e de Ligue 1 est tout-à-fait possible. D’autant que le joueur, remplaçant depuis l’arrivée de Stefan De Vrij, est désormais un second couteau aux yeux de Luciano Spalletti.

Reste que, comme dans le dossier Dalbert, qui concerne l’OM, l’Inter Milan est difficile en affaires. Effectivement, le club nerazzurri refuse de céder son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2020, sans avoir trouvé son remplaçant. L’opération pourrait donc capoter, malgré le forcing intense de l’AS Monaco, le mercato fermant officiellement ses portes jeudi soir.