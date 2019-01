ASM : L'incroyable moment où Thierry Henry s'est mis à dos Falcao

Dans : Monaco, Ligue 1.

Thierry Henry ayant été limogé par l'AS Monaco, certaines langues se délient désormais concernant la manière dont le champion du monde 98 travaillait avec son effectif. Et dans France-Football, on apprend ainsi que niveau communication l'ancien coach du club de la Principauté a non seulement eu des soucis vers l'extérieur, mais également en interne. Ainsi Falcao a fais les frais de propos de Thierry Henry, lequel semble avoir pris de haut le buteur colombien.

Et l'hebdomadaire footballistique de raconter cette anecdote qui résume l'attitude de Thierry Henry. « C’est particulièrement avec le buteur colombien qu’il va clairement se louper. Conscient que Falcao est un des rares joueurs de classe capable de sortir l’équipe de ce bourbier, Henry va multiplier les maladresses en croyant l’aider, essayant de lui expliquer comment faire des appels de balle par exemple, une vexation insupportable pour l’ancien goleador de l’Atletico Madrid, qui s’en ouvre auprès de la fille Rybolovlev, dont il est assez proche », écrit FF, qui affirme que Thierry Henry avait déjà menacé Falcao et les autres cadres d'aller sur le banc et de laisser la place aux jeunes s'ils ne haussaient par leur niveau de jeu. Il est clair qu'El Tigre a moyennement dû apprécier ce genre de propos, même de la part d'un champion du monde.