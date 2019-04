ASM : Jardim détruit la VAR, l'arbitrage et les entraîneurs de L1

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de l’AS Monaco, après le nul contre Reims (0-0) : « Jovetic blessé ? Il y a une faute grave de l’adversaire, il est peut-être touché aux ligaments croisés du genou, mais l’arbitre siffle la faute contre lui. Fabregas ? Il a pris un coup au mollet. Il nous manque de l’efficacité pour gagner des matchs. L’équipe joue bien, mais ne marque pas. Et on aurait dû avoir au moins un penalty. Je suis en colère. Il y a deux semaines, j’ai participé à la réunion de la LFP pour la VAR, il n’y avait que moi et Rudi Garcia, les autres sont restés chez eux. On nous a dit qu’en cas de doute, l’arbitre doit être appelé pour consulter les images. Cela ne s’est pas passé ce soir. Il faut respecter l’AS Monaco. Les décisions doivent être justes et les mêmes pour tous. Le maintien va se jouer lors des derniers matchs ».