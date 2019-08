ASM : Falcao annonce presque son départ de Monaco

Dans : Monaco, Mercato.

Auteur du but qui a donné la victoire à l'AS Monaco ce samedi soir contre la Sampdoria en amical, Falcao est allé à l'encontre des propos tenus par la veille par le vice-président du club de la Principauté. En effet, alors qu'Oleg Petrov avait indiqué qu'El Tigre irait au bout de son contrat sauf offre énorme lors de ce mercato, l'attaquant colombien a, lui, fait savoir qu'il était clairement sur le départ de l'ASM. Dans des propos rapportés par Michaël Lefebvre, Falcao n'a pas laissé la place au suspense.

« Le club ne m’a pas proposé de prolongation de contrat et comme il me reste 1 an j’étudie des offres pour partir. Aujourd’hui j’ai de bonnes propositions et je dois penser à mon futur et à ma famille », a expliqué le buteur monégasque, qui pourrait faire un choix plus financier que sportif. Les regards se tournent désormais vers la Chine...