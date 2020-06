ASM : Eboulement à La Turbie, une personne décédée

Dans : Monaco.

Actuellement en travaux, le centre d’entraînement de l’AS Monaco a été le théâtre d’un drame ce lundi après-midi.

La petite commune des Alpes-Maritimes de La Turbie est connue pour abriter, au pied d’une falaise, le centre d’entrainement du club de la Principauté qui ne se trouve qu’à quelques kilomètres et dont elle est frontalière. Celui-ci est en travaux depuis deux ans désormais, l’AS Monaco ayant prévu de faire sortir de terre un centre de la performance sur les terrains qu’elle occupe depuis 1981.

Un projet d’un coût total de 55 ME qui a connu un dramatique épisode ce lundi. En effet, un éboulement a lieu sur le chantier, touchant les ouvriers. L’un d’eux est décédé, annoncent Nice Matin et Radio Monaco. L’accident a eu lieu sur le deuxième terrain d’entrainement, pas celui que les joueurs utilisent habituellement. Une roche est tombée sur la grue de chantier, et la personne aux commandes n’a pas pu éviter l’écrasement.

Une bien triste nouvelle pour ce lundi qui devait être une journée de reprise pour l’AS Monaco. Celle-ci avait déjà été compliquée, avec notamment une conférence de presse de présentation annulée à la dernière minute, en raison de la proximité de membres du club avec une personne atteinte du Covid-19.