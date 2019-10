ASM : Ce jeune Monégasque ne supporte plus Jardim

Dans : Monaco, Ligue 1.

Au bord de la relégation la saison dernière, l’AS Monaco a mis sa politique entre parenthèses pour arracher son maintien.

Après le licenciement de l'entraîneur Thierry Henry, son prédécesseur et successeur Leonardo Jardim a privilégié des joueurs expérimentés au détriment des jeunes. Résultat, plusieurs éléments prometteurs ont été poussés vers la sortie. C’est notamment le cas du gardien Loïc Badiashile, prêté au Cercle Bruges après son passage au Stade Rennais, et qui ne pouvait plus travailler avec le technicien portugais.

« C’est un peu bizarre avec lui, a raconté le frère du défenseur Benoît Badiashile à RMC. En soit, on n’a pas de problème avec le coach, on n’est pas énervé, on ne s’est jamais manqué de respect. Mais comme ça peut arriver avec certains coachs, ça ne passe pas. Peut-être qu’il n’aime pas mon profil… Je pense que ce sera compliqué à l’avenir avec lui, mais je suis à Bruges pour faire changer ça. On a discuté avant que je signe et il pensait que c’était la meilleure chose pour moi. »

Badiashile y croit toujours

Il n’empêche que le portier de 21 ans rêve toujours de s’imposer sur le Rocher. « Oui je l’ai toujours dit. C’est le club que j’aime. Mais c’est dur aussi d’aimer un club qui ne te rend pas vraiment cet amour. Mais je vais tout faire pour pouvoir y revenir et jouer. Certains disent qu’ils ne misent plus sur les jeunes mais c’est dur de dire ça pour moi. Mon petit frère joue beaucoup cette saison », a souligné Loïc Badiashile, qui ne serait pas mécontent si Jardim était licencié dans les mois à venir…