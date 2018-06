ASM : 30ME sur Hamsik, la prochaine folie de Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Comme tous les ans, le mercato estival va être intense à l’AS Monaco. Il faut dire que le club de la Principauté a déjà engrangé plus de 50ME pour la vente de Fabinho à Liverpool. De plus, l’avenir de Thomas Lemar est incertain et l’ancien meneur de jeu du Stade Malherbe de Caen pourrait rapporter environ 80ME au club princier. De quoi réinvestir en se faisant plaisir sur le marché des transferts. Ainsi, Le 10 Sport affirme que l’AS Monaco s’intéresse de près au capitaine de Naples, Marek Hamsik.

Effectivement, la direction monégasque aurait récemment lancé des premières approches en direction de l’international slovaque. Si aucune offre n’a encore été transmise aux dirigeants de Naples pour le joueur de 30 ans, l’intérêt de l’ASM est réel. « A priori, le Napoli, qui est disposé à lâcher son milieu offensif cet été, souhaiterait autour de 30ME pour le transfert » explique le média. Un tarif abordable pour Monaco, qui devrait recruter des joueurs expérimentés cet été pour encadrer toutes les jeunes pépites déjà au club. Marek Hamsik pourrait être l’un d’entre eux et cela aurait franchement de l’allure…