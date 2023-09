Vente ou pas, l'Arabie saoudite rend l'OM nerveux

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Longtemps laissé tranquille par les Saoudiens, l'OM les voit désormais débarquer pour Azzedine Ounahi. La première cible olympienne du championnat saoudien avant peut-être d'autres plus sérieuses. L'OM tente de s'adapter aussi bien que possible.

L'Arabie saoudite viendra t-elle redistribuer les cartes en Ligue 1 ? Après un mercato estival éreintant, l'OM a construit un effectif plutôt complet. Ce dernier est pourtant déjà menacé de changement alors que Azzedine Ounahi est convoité par les clubs saoudiens. Voici désormais l'OM dans le collimateur du championnat saoudien. Un danger pour le club phocéen, lequel risque de se voir attaquer pour des joueurs plus cotés que Ounahi très prochainement. Cela pourrait même arriver dans les prochains jours, le mercato saoudien ne se clôturant que le 20 septembre, et cela inquiète bien sûr les dirigeants marseillais.

L'OM veut exploiter les envies saoudiennes au mercato

« Ces clubs ont provoqué une inflation. Le prix de la moindre transaction a été gonflé. Et comme leur marché ne ferme que dans trois semaines, ça provoque de l’instabi­lité. Imaginez qu'ils proposent quatre ou cinq fois son salaire à l'un de nos joueurs ... En plus, on ne pourra pas remplacer », confie inquiet une source interne du club à La Provence. Un mauvais scénario mais, fort heureusement, l'irruption soudaine des Saoudiens en Europe n'est pas vu que négativement à l'OM. La Saudi Pro League pourrait s'avérer être le lieu idéal pour refourguer des gros salaires et des indésirables du vestiaire.

🔹Les dirigeants marseillais craignent une offensive de l'Arabie Saoudite pour un de leurs joueurs dans les prochains jours. Car maintenant que le marché européen est fermé, il leur serait impossible de trouver un remplaçant... (@laprovence) #MercatOM #TeamOM — Infos OM (@InfosOM_) September 3, 2023

« L'OM, qui en­rôle chaque été des joueurs expérimentés avec faible probabilité de revente, de facto un investissement à perte, guette l'Arabie saoudite avec intérêt. « Ça change notre façon de percevoir le mercato. Particulièrement sur les tren­tenaires. On sait qu'il existe désormais une porte de sortie grâce à ce nouvel ac­teur. Ça nous donne plus de sécurité fi­nancière », glisse-t-on sur les hauteurs de La Commanderie », révèle La Provence. Tout ceci à de quoi rendre heureux un homme, Pablo Longoria. Le président marseillais gagne ainsi un interlocuteur solide pour continuer ses nombreux transferts à l'OM. A voir désormais si le club phocéen va savoir dompter l'Arabie saoudite ou si la puissance financière du Royaume va tout emporter sur la Canebière.