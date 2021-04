Vente OM : Une officialisation imminente ?

Dans : OM.

Cela faisait un moment que la vente de l’Olympique de Marseille n’avait pas fait la Une, mais la fièvre risque de remonter d’un cran dans les semaines à venir.

Aux manettes de l’OM depuis plus de quatre ans, Frank McCourt va-t-il vendre son club dans les semaines à venir ? Le départ de Jacques-Henri Eyraud et la nomination de Pablo Longoria ont ramené du calme à Marseille, et le recrutement de Jorge Sampaoli a relancé la machine sur le plan sportif. Mais la tempête pourrait bien balayer le club phocéen cet été. Selon une source anonyme se confiant à So Foot, la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à Al-Walid Ben Talal est ficelée. En dépit de négociations très lentes en raison des réticences du propriétaire américain, qui souhaitait quitter la Provence en héros, un accord aurait été trouvé et l’officialisation serait imminente.

« L’OM est vendu, et l’officialisation est pour bientôt. Quand la thèse Boudjellal-Ajroudi est devenue populaire en juillet 2020, je savais que c’était impossible parce que la vente avait été mise en stand-by. En plus, je savais qu’Ajroudi n’était pas crédible financièrement. Ça a pris du temps parce que McCourt a agacé les acheteurs, à vouloir sortir par la grande porte et faire croire que c’est lui qui va permettre à l’OM de se relever... D’après ce que je sais, il va peut-être garder un petit pourcentage contre certaines contreparties » annonce cette source anonyme à So Foot avant de s’avancer sur le mercato de l’OM, qui pourrait voir une quinzaine de joueurs subitement débarquer cet été.

« Frank McCourt a fait envoyer 10 000 euros de merchandising aux Saoudiens (...) Il y aurait entre 10 et 15 nouveaux joueurs. Certains joueurs en fin de contrat à l’OM sont déjà au courant de la vente, on leur demande juste d’attendre l’officialisation pour renégocier et rester. Je pense que l’ambition, pour l’instant, ce sera de trouver des jeunes joueurs à fort potentiel ou des joueurs formés au club. Quand l’OM retrouvera la Ligue des champions, là il y aura d’autres ambitions, mais ça prend du temps, on ne sera d’abord qu’à l’étape PSG 2012 ». Des propos qui vont de toute évidence mettre les supporters de l’Olympique de Marseille dans tous leurs états, même si ce n'est pas la première fois qu'une source, anonyme, ou pas, annonce la vente de l'OM sans que cela se concrétise. D'autant plus que Frank McCourt a officiellement fait savoir qu'il ne voulait pas vendre lors de son récent passage en France.