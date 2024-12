L'OM n'est pas là pour coller 5-0 à toute la Ligue 1

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Revenu à cinq points du PSG après sa victoire à Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille a pris douze points sur quinze possibles. Mais Roberto De Zerbi refuse de tout miser sur l'attaque.

Deuxième meilleure attaque de la Ligue 1 avec 31 buts marqués depuis le début de la saison, contre 37 pour le Paris Saint-Germain, l'OM ne mise pas tout sur son secteur offensif. L'entraîneur italien arrivé l'été dernier à Marseille fait des choix prudents et refuse de se laisser aller tactiquement, même quand son équipe marche sur son adversaire, comme cela a été le cas dimanche à Geoffroy-Guichard. Roberto De Zerbi est un coach pragmatique, et Pierre Ménès fait remarquer que petit à petit l'ancien technicien de Brighton installe sa marque de fabrique. L'ancien journaliste de Canal+ pense que ce dernier a encore un peu de travail à faire pour avoir un OM comme il le souhaite, mais en attendant Marseille fait de nouveau peur en L1, ce qui n'était plus totalement le cas.

De Zerbi trouve les bons réglages à Marseille

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a conforté Roberto De Zerbi dans ses choix. « On ne peut pas dire que Luis Henrique soit vraiment un attaquant, donc tu n’as que Mason Greenwood et Neal Maupay avec un milieu de terrain orienté franchement vers la défense avec l’arrivée d’Adrien Rabiot et le retour en grâce et en forme de Valentin Rongier. L’équipe de l’OM qui se dessine avec Roberto De Zerbi n’est pas si offensive que ça. Maintenant, ce qu’on demande à l’Olympique de Marseille, c'est de gagner des matchs, et pas de mettre 5-0 à tout le monde. Je pense que De Zerbi est encore en train de tâtonner pour rechercher la meilleure formule, mais qu’on s’approche de quelque chose de cohérent », constate l'ancien journaliste du Canal Football Club.

En attendant, les supporters marseillais se contentent très largement des performances de l'OM cette saison. Car après un début parfois chaotique, l'Olympique de Marseille aligne désormais les bonnes performances, en rendant des copies plus que convenables. Samedi prochain, avec la réception de Lille au Vélodrome, on saura si la formation de Roberto De Zerbi est réellement armé pour devenir un vrai prétendant au titre de champion de France.