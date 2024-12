Mercato OM ‍: Paul Pogba donne son feu vert

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

La situation évolue rapidement pour Paul Pogba, puisque le milieu de terrain français est désormais très tenté par une signature à l'Olympique de Marseille, même si Manchester United lui tend la main.

Paul Pogba a reçu un appel du pied dimanche soir. Après la victoire à Saint-Etienne (0-2), Adrien Rabiot a invité son compatriote français à le rejoindre à l’Olympique de Marseille. De quoi alimenter les rumeurs au sujet d’un intérêt marseillais pour le milieu libéré par la Juventus Turin. Cependant, outre l'Olympique de Marseille, d’autres formations sont également intéressées par l’ancien Red Devil. Peut-être même Manchester United si l’on en croit la révélation de Louis Saha.

Pogba à l'OM, l'énorme appel du pied sur DAZN https://t.co/ULwn5TttZF — Foot01.com (@Foot01_com) December 9, 2024

« J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Manchester United a offert l'opportunité à Paul Pogba de revenir s'entraîner pour la nouvelle année, a confié l’ex-attaquant de MU à Casino Utan Spelpaus. Je pense que ce serait une super opportunité pour Paul. Il a besoin de retrouver son meilleur niveau le plus vite possible, et s'entraîner avec des joueurs de haut niveau l'aiderait à y parvenir. Je pense qu'il serait très content d'avoir l'opportunité de revenir au club. »

McCourt est fan de Paul Pogba

Mais ce lundi soir, c'est RMC qui fait subitement monter la température du côté de Marseille. Malgré cette main tendue par Manchester United, l'OM est désormais en lice pour s'attacher les services de La Pioche, Frank McCourt étant fan du milieu de terrain français. Autrement dit, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille pourrait faire l'effort financier indispensable pour payer le salaire de Paul Pogba, lequel ne se bradera pas sur le plan salarial, mais qui est très sensible à l'intérêt de l'actuel dauphin du PSG en Ligue 1. Selon Florent Germain : « Le champion du monde 2018 aimerait jouer en France et il n’est pas insensible à l’idée d’évoluer à l’OM. Au plus profond de lui, Pogba veut retrouver les Bleus et il sait que Marseille aura cette caisse de résonance qui lui permettrait de mettre en valeur son retour à la compétition et d’éventuelles bonnes performances. » La porte de l'OM s'ouvre donc sérieusement pour Paul Pogba, même s'il faut savoir si Roberto de Zerbi prendre le risque de changer la vie de son vestiaire en intégrant le champion du monde 2018, lequel n'a plus joué au football depuis plus de deux ans.