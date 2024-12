L'OM tabasse le PSG, Di Meco dit stop

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OM a facilement pris le meilleur sur l'ASSE en Ligue 1. De quoi revenir à 5 points du Paris Saint-Germain, leader du championnat.

L'OM a repris des couleurs depuis quelques semaines. Roberto De Zerbi arrive à tirer le meilleur de ses joueurs, qui sont désormais dauphins au classement de Ligue 1 du PSG. Les Marseillais sont même revenus à 5 longueurs des Franciliens après leur accroc à Auxerre. Pour beaucoup de fans et observateurs de l'OM, il est tout à fait possible que le club marseillais parvienne à aller chercher le PSG et ainsi glaner le titre de champion en fin de saison. Un doux rêve cependant pour Eric Di Meco, conscient de l'écart qu'il y a encore à l'heure actuelle entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.

L'OM pas encore au niveau du PSG ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, assurant ne pas vouloir se faire ravoir par l'OM. « Je suis trop déçu du dernier match contre le PSG. Je ne pensais pas qu'il y avait un tel écart entre l'OM et Paris. La réalité du moment c'est que l'OM est fort avec les faibles et faible avec les forts. Est-ce que ça suffit pour aller gêner le PSG ? Cela a été dur à assumer lors du Classique et la réalité nous a sauté aux yeux. Il y a deux classes d'écart entre les deux équipes même si l'OM a une équipe plus équilibrée avec De Zerbi depuis quelque temps », a notamment indiqué Eric Di Meco, qui veut que l'OM fasse d'abord le travail pour être parmi les équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des champions avant de penser à un titre de champion de France. Le week-end prochain, les hommes de De Zerbi auront un autre match très important au Stade Vélodrome face au LOSC, un concurrent direct pour les premières places.