Vente OM : Vezirian relance le suspense !

Dans : OM.

Il y a quelques semaines, Thibaut Vézirian avait annoncé la future vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Un scoop en bois, mais il insiste et pense toujours que cela va se faire.

Selon le journaliste, un accord a été trouvé entre le propriétaire actuel de l’Olympique de Marseille et l’homme d’affaires saoudien Al-Walid Ben Talal. A en croire ses sources, le rachat du club phocéen ne fait aucun doute, et sera officiel d’ici la fin de la saison. Les semaines passent et pour l’heure, les rumeurs au sujet de la vente de l’OM se sont calmées, notamment après le départ de Jacques-Henri Eyraud. Pourtant, l’information semble toujours valable selon le principal intéressé, lequel a pris cher après ses fausses infos d'il y a deux mois. Au cours d’un live sur ses réseaux sociaux après la qualification du PSG contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, Thibaut Vézirian a lâché un indice lourd de sens au sujet de l’avenir de l’Olympique de Marseille, un futur riche comme Paris ?

« Flop le QSG (lecture d’un commentaire). Ouais bon… Christophe, si tu es supporter de l’Olympique de Marseille tu seras très content dans quelques mois donc je ne vois pas bien pourquoi s’en prendre à l’argent du Paris Saint-Germain. Le Bayern a de l’argent, le Real, le Barça, ils ont tous de l’argent. On ne peut pas faire autrement dans le foot aujourd’hui et tant mieux si le PSG utilise bien son argent ces derniers temps » a lancé le journaliste, confirmant explicitement que l’OM disposera très bientôt de moyens financiers colossaux, lesquels n’ont rien à voir avec ceux de Frank McCourt. En attendant, les supporters de Marseille continuent de manger leur pain noir et se préparent à vivre un mercato à l’économie avec pour seules ressources les probables ventes des bijoux de familles comme Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car. Et tout cela avant une potentielle vente dont la conclusion ne fait absolument aucun doute selon le journaliste, et cela alors même que le milliardaire américain a dit et répété que tout cela était bidon.