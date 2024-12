OM ‍: Elye Wahi au fond du trou, « ‍c'est trop compliqué mentalement ‍»

Dans : OM.

Titulaire au début de la saison, Elye Wahi a perdu sa place au profit de Neal Maupay. L’ancien attaquant de Brighton semble plus adapté au jeu prôné par Roberto De Zerbi et pendant ce temps, l’international espoirs français prend son mal en patience et se contente de miettes.

Après une saison difficile au RC Lens, Elye Wahi pensait se relancer en signant à l’Olympique de Marseille. Or, ce n’est pas vraiment le cas pour l’instant. Titulaire en début de saison, l’international espoirs français a perdu sa place au profit de Neal Maupay, titulaire depuis cinq matchs. Et à défaut d’empiler les buts, l’ex-attaquant de Nice et de Brighton multiplie les passes décisives (quatre sur les trois derniers matchs). Son profil d’avant-centre expérimenté qui brille en pivot et dans les déviations colle parfaitement avec ce que recherche Roberto De Zerbi.

Elye Wahi fait les frais de ce choix depuis plusieurs semaines et doit prendre son mal en patience mais mentalement, cela risque d’être très compliqué pour le buteur de 21 ans, recruté pour 25 millions d’euros l’été dernier. « J’adore Neal Maupay, j’ai toujours aimé le joueur, il est complètement dans l’esprit. On le savait avant. La comparaison avec Elye Wahi fait très mal à Elye qui, pour l’instant, n’est pas invité dans un club comme l’OM » reconnaît d’ailleurs Jérôme Alonzo au sujet de la concurrence à Marseille dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.

Wahi souffre de la comparaison avec Maupay

« Ca va trop vite, c’est trop compliqué mentalement. Maupay bénéficie de cette comparaison qui, du coup, est très flatteuse pour lui. Et il a évidemment tout ce qu’il faut. Il peut être un leader d’attaque, un joueur d’appoint, il est très altruiste » apprécie l’ancien gardien de l’OM et du PSG qui, comme la majorité des observateurs, préfère nettement Neal Maupay à Elye Wahi pour occuper ce rôle d’avant-centre à Marseille. Roberto De Zerbi aussi puisque désormais, il n’y a plus l’ombre d’un doute sur l’identité du titulaire. Mais il est encore trop tôt pour définitivement enterrer Elye Wahi, qui pourrait notamment avoir une occasion de retrouver de la confiance dans deux semaines avec une probable titularisation en 32e de finale de la Coupe de France face à l’ASSE. Si De Zerbi lui tend la main, l’ex-Lensois a en revanche tout intérêt à saisir l’occasion de briller.