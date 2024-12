Le mercato de l'OM, Romain Molina balance des dossiers

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En réponse au passage de Pablo Longoria dans l'émission de Zack Nani, Romain Molina a fait entendre sa voix sur les réseaux sociaux. Le journaliste estime que le président de l'OM doit répondre à certains dossiers sombres.

Zack Nani tape de plus en plus fort, puisque ce lundi, l'influenceur recevait en direct dans son émission Zack en roue libre sur sa chaîne Twitch le président de l'Olympique de Marseille, rien que ça. Près de 20.000 personnes ont suivi le passage de Pablo Longoria, et parmi eux, il y avait Romain Molina, qui a tout de suite interpellé Zack Nani afin qu'il pose des questions sur le recrutement de l'OM et sur certaines opérations dont le journaliste, spécialiste des investigations, estime qu'elles ne sont pas d'une clarté absolue. Via le réseau X (anciennement Twitter), Romain Molina a demandé au natif de Lyon de l'interroger sur quelques dossiers dont il estime qu'il pose problème.

Demande lui pourquoi il a fait payer un million de plus à Marseille pour Kondogbia alors qu’il y avait déjà un accord avec l’Atletico et pourquoi son mentor Bottas et Base Soccer récupèrent autant de mandats club à Marseille — Romain Molina (@Romain_Molina) December 9, 2024

« Demande lui pourquoi il a fait payer un million de plus à Marseille pour Kondogbia alors qu’il y avait déjà un accord avec l’Atletico et pourquoi son mentor Bottas et Base Soccer récupèrent autant de mandats club à Marseille. Pourquoi l’OM a été le seul club à faire Wahi alors que PERSONNE ne le voulait (même Bournemouth s’est retiré après avoir enquêté un peu sur la vie hors terrain) et surtout a un tel prix ? Luis Suárez et Vitinha aussi, j’aimerais rire sur les prix. Pareil sur les sorties au Genoa », a lancé Romain Molina à Zack Nani. Cependant, cet appel via X est resté sans réponse, tandis que les supporters de l'Olympique de Marseille demandaient au journaliste de lâcher un peu l'affaire et de laisser tranquille Pablo Longoria. Visiblement très à l'aise, le patron de l'OM a épaté tout le monde par ses connaissances du football mondial.