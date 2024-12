Marcus Rashford à l'OM, le rêve est en marche

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Arrivé à Manchester United à 8 ans, Marcus Rashford devrait partir à la fin de la saison. Pour les supporters de l'Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens doivent se positionner sur le dossier.

C'est la grande information dévoilée ce mardi 10 décembre 2024. L'idylle de toujours entre Manchester United et Marcus Rashford pourrait s'arrêter à la fin de la saison. Chez les Red Devils depuis 2005, l'attaquant britannique aurait pris la décision de découvrir de nouveaux horizons une fois l'exercice actuel terminé – voire dès le mois de janvier. Un état de fait qui va logiquement pousser les plus grandes écuries d'Europe à se positionner sur son dossier. Longtemps ciblé par le Paris Saint-Germain, Marcus Rashford n'est pas souhaité que dans la capitale parisienne. En Ligue 1, des supporters de l'Olympique de Marseille vont jusqu'à demander aux dirigeants phocéens de faire le nécessaire pour le recruter. Derrière l'humour se cache-t-il une part de vérité ?

Marcus Rashford contre Elye Wahi, le rêve des Marseillais

Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Manchester United, Marcus Rashford possède une valeur marchande estimée à 60 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Des conditions qui portent à croire que le club qui parviendra à le récupérer devra mettre la main à la poche. Une situation qui va, en théorie, bien au-delà des capacités financières de l'Olympique de Marseille. Pour autant, certains supporters n'hésitent pas à dire que c'est à l'OM que Marcus Rashford doit continuer sa carrière. Le tout, avec une touche d'ironie. « Par pitié, je suis à genoux #MercatOM», commente un premier supporter olympien sur un post X annonçant l'information sur le départ de Marcus Rashford.

Mais ce n'est pas tout. « Mehdi Benatia : 'allô Marcus ? Do you know Calanques of Sormiou' », ironise un autre supporter, toujours sur X, avant qu'un troisième aille jusqu'à demander un échange avec Elye Wahi. Il faut dire que l'actuel numéro 9 de l'OM est loin d'apporter satisfaction. De quoi donner envie aux supporters marseillais de voir une pointure mondiale lui prendre sa place. La tentative de lancer le hashtag correspondant est là, mais ce sera quasiment mission impossible.