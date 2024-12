L’OM est une machine, personne ne l’égale en Europe

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Facile vainqueur à Saint-Etienne (0-2) dimanche soir en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a confirmé son niveau de performance à l’extérieur. Loin de ses bases, l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi enregistre des résultats impressionnants. A tel point que personne ne fait mieux dans les cinq principaux championnats européens.

Le score serait presque flatteur pour l’AS Saint-Etienne. Dimanche soir à Geoffroy-Guichard, les deux buts d’écart ne reflétaient pas le gouffre entre les Verts et l’Olympique de Marseille. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot étaient en démonstration face au promu. Une prestation sur la lancée de leurs précédentes sorties à l’extérieur. Cette saison, le club phocéen, moins à l'aise au Vélodrome, a enregistré sept victoires en huit matchs hors de ses bases ! Sa seule défaite, c’était à Strasbourg (1-0) le 29 septembre dernier.

L'OM impressionne loin du Vélodrome

Le bilan comptable affiche donc 21 points sur 24, avec une moyenne de 2,63 points par match. Il s’agit bien sûr du meilleur total en Ligue 1. La deuxième équipe la plus performante à l’extérieur, le Paris Saint-Germain, ne compte que 15 unités en sept rencontres, soit une de moins par rapport à l’Olympique de Marseille. La statistique est déjà honorable. Mais il faut savoir que personne ne fait mieux que les Marseillais dans les cinq principaux championnats européens ! Parmi les équipes qui s’en rapprochent, le Bayern Munich et Liverpool, leaders en Bundesliga et en Premier League, possèdent une moyenne de 2,43 points par match à l’extérieur cette saison.

L'@OM_Officiel (23) a inscrit plus de buts à l'extérieur en @Ligue1 en 8 matchs cette saison que l'ensemble de l'exercice précédent en déplacement dans l'élite (21). #ASSEOM — Stats Foot (@Statsdufoot) December 8, 2024

Quant au FC Barcelone, leader provisoire en Liga, son total affiche 23 points, mais après 11 rencontres disputées devant un public adverse. Le Barça a certes gagné sept fois à l’extérieur, mais compte aussi deux nuls et autant de défaites. Bien sûr, la Ligue 1 n’est pas aussi compétitive. Mais quand même, ces chiffres mettent en valeur le début de saison de l’Olympique de Marseille, qui a déjà inscrit plus de buts en huit matchs de Ligue 1 à l’extérieur (23) que sur l’ensemble de la saison dernière (21).