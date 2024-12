Kylian Sildillia fait un énorme pas vers l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM se montre gourmand, en Ligue 1 comme sur le futur mercato. Le recrutement de Kylian Sildillia prend du poids avec une dernière information sur son avenir.

Après la décevante saison passée, les supporters de l'OM retrouvent le sourire. Pas de Coupe d’Europe, mais une équipe qui a fière allure sur le papier, et commence enfin à répondre présent sur le terrain. Avec des performances à l’extérieur qui mettent la formation de Roberto De Zerbi à la deuxième place du classement, encore assez loin du PSG. L’entraineur italien se veut exigeant, que ce soit avec ses joueurs ou ses dirigeants. Il ambitionne le recrutement de plusieurs éléments importants à ses yeux, et notamment au poste d’arrière droit. Le Français Kylian Sildillia est visé, comme c’était le cas l’été dernier. Pablo Longoria était prêt à mettre une somme proche de 15 millions d’euros, entre le prêt payant et l’option d’achat, pour s’offrir l’international qui a disputé les Jeux Olympiques, avec même un but contre la Guinée.

Aucune prolongation en vue pour Sildillia

Cet hiver, la deuxième tentative sera donc de mise, mais avec un gros point positif en plus pour l’OM. En effet, selon Le Foot, le latéral droit de 22 ans a fait savoir à ses dirigeants de Fribourg qu’il ne comptait pas prolonger son contrat avec la formation allemande. Ce dernier se termine en juin 2026 et cette situation pourrait forcer le SCF à accepter une offre sérieuse, sans pouvoir non plus trop faire monter les enchères au risque de se retrouver dans une situation délicate.

𝑳𝒆 𝑫𝒖𝒄 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒔𝒆𝒔 𝒐𝒆𝒖𝒗𝒓𝒆𝒔 🤴



Combatif, leader et buteur, 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗥𝗮𝗯𝗶𝗼𝘁 🇫🇷 a éclaboussé le Chaudron de sa classe hier soir : il est l’𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 by @ParionsSport de cet #ASSEOM 🏆 pic.twitter.com/R2khq38iZm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 9, 2024

Pour l’OM, cette décision de Kylian Sildillia est clairement une incitation à passer à l’action, à un poste où RDZ estime avoir besoin d’un joueur capable de couvrir le couloir et d’apporter plus offensivement que les éléments qu’il possède actuellement. Pour l’arrière né et formé à Metz, ce serait aussi l’occasion de se relancer, lui qui ne parvient pas à totalement s’imposer à Fribourg, avec uniquement des entrées en jeu en Bundesliga, pour 45 minutes de temps de jeu effectif au total. Très loin de sa saison dernière et de ses 27 matchs disputés en championnat allemand. Une double aubaine donc qui se présente pour l’OM.