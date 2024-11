Rulli volé à l’OM, le sale coup de l'Argentine

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue surprise de l’OM au poste de gardien de but lors du précédent mercato, Geronimo Rulli est excellent depuis le début de la saison. A tel point que le numéro 2 de l’Argentine attire les convoitises.

« C’est le meilleur gardien de Ligue 1 et de loin. Le gars est trop fort ». Ces mots à l’égard de Geronimo Rulli sont signés Neal Maupay, preuve de l’importance prise en seulement quelques semaines par le gardien argentin dans la cité phocéenne. Il faut dire que l’ancien portier de Villarreal ou encore de l’Ajax Amsterdam réalise un début de saison sensationnel à l'Olympique de Marseille, où il se montre décisif à chaque match ou presque. Fort dans les airs, à l’aise au pied et décisif en un contre un, celui qui a également porté les couleurs de Montpellier fait sensation. Sa cote est tout aussi élevée en Argentine qu’à Marseille puisque Rulli est le n°2 de l’Albiceleste derrière l’indiscutable Emiliano Martinez.

Le gardien de l'OM est d’ailleurs si apprécié en Argentine que le club de Boca Juniors souhaite le recruter, si l’on se fie aux informations du site El Crack Deportivo. Le média spécialisé dans l’actualité des clubs argentins l’affirme, Fernando Gago, l’entraîneur de Boca, est un fan absolu de Geronimo Rulli et veut le recruter. Le rêve ultime des pensionnaires de la Bombonera serait de recruter le gardien de l’OM à la fin de la saison. Et même si Rulli a énormément d’admiration pour ce club mythique en Argentine et en Amérique du Sud plus globalement, ce transfert a peu de chances de voir le jour selon le journaliste Jonathan Riniti.

Boca Juniors rêve de Geronimo Rulli, mais...

Le spécialiste du football argentin explique que Geronimo Rulli se sent bien à Marseille et a tissé un lien très fort avec Roberto De Zerbi. De plus, l’ex-gardien de l’Ajax estime que si son temps de jeu grimpe actuellement avec l’Argentine, c’est avant tout car il est performant dans un grand club européen. Il n’a donc aucune chance de vouloir filer en fin de saison, ce qui réduit considérablement les chances de Boca Juniors. Le club argentin reste néanmoins à l’affût, et regarde la Ligue 1 avec beaucoup d’intérêt. Il y a quelques jours, c’est Nicolas Tagliafico, le défenseur argentin de l’OL, qui était annoncé par ce même média dans le viseur de Fernando Gago à Boca.